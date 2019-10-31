Культура

Представитель музея-заповедника «Михайловское» приняла участие в I Международных Паскевичских чтениях

В Республике Беларусь, в Гомеле, впервые состоялись Международные Паскевичские чтения. Речь на них шла о представителях известного рода: от Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского (1782 - 1856), светлейшего князя Варшавского, участника Русско-турецкой войны (1806 - 1812), Отечественной войны 1812 года и взятия Парижа, командующего русскими войсками в нескольких крупных успешных кампаниях, одного из четырех полных кавалеров ордена Св. Георгия и полного кавалера ордена Св. Владимира, и до Ирины Ивановны Паскевич, урождённой Воронцовой-Дашковой (1835 - 1924). Участники конференции рассматривали жизнь и деятельность Паскевичей в контексте белорусской и российской истории, о местах так или иначе связанных с именитым родом, об истории взаимоотношений представителей этой фамилии с величайшими современниками — Грибоедовым, Пушкиным, Жуковским, Тургеневым. Особый блок вопросов, вынесенных на обсуждение, был посвящен книжной культуре как важной части историко-культурного наследия и музейной деятельности публичных библиотек.

В конференции участвовали историки, краеведы, архивисты, сотрудники библиотек и музеев, преподаватели высших учебных заведений, студенты и аспиранты из России и Белоруссии. Псковскую область на чтениях представляла заведующая отделом музейной научной библиотеки Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Людмила Беляева. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, темой ее выступления стало «Книжное наследие Пушкинского заповедника».

В «Михайловском» также напомнили о давних и прочных связях музея с культурными и образовательными учреждениями и организациями Белоруссии, причём не только с теми, что расположены в столице республики, но и в относительно небольших городах. Это совместные и обменные выставочные проекты, образовательные программы, работа на значимых культурных форумах. Достаточно напомнить, например, о выставке графики Николая Предеина, которую музейщики из Пушкиногорья представляли этим летом в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника или о «Пушкинских днях в Витебске» в местном Центре современного искусства в мае. Еще один пример — участие директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», лауреата Государственной премии России, члена Совета по русскому языку при президенте РФ Георгия Василевича в работе IX Международной конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом» в ноябре этого года.