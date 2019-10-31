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Культура

Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области стать участниками нового проекта

24.11.2019 11:13|ПсковКомментариев: 0

На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме московский Музей Победы дал старт новому проекту - добровольной сертификации школьных музеев. Стать его участниками могут и школьные музеи Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУК «Музей Победы».

Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое музейное информационное пространство. Его участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую помощь. Партнеры проекта также будут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися. 

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций нашей страны. После прохождения сертификации учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев России. 

Для участия в программе необходимо заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подробности на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/school-museum/.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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