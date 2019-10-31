Культура

«Стихи природы» можно «перечитать» в Пушкинском Заповеднике

Сегодня в Государственном музее-заповеднике завершает работу XVIII конференция доброхотов, в которой принимают участие члены и руководители волонтерских объединений из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, посёлка Языково (Ульяновская область), Выборга (Ленинградская область), Зеленограда (Московская область), Набережных Челнов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этой конференции в малом зале заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) вчера открыли художественную фотовыставку «Стихи природы. Цветы Пушкинского Заповедника».

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

Эта экспозиция подготовлена доброхотами из Санкт-Петербурга, воспитанниками Археологического клуба под началом историка и археолога, кандидата педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» в номинации «Доброхотство» Всеволода Пежемского. В дни пребывания этого отряда в музее работает студия «Фотовидеошкола в Пушкинских Горах». «Природа здесь прекрасна, а труд сотрудников Пушкинского Заповедника делает её ещё прекрасней, раскрывая потаённые образы и смыслы. В произведениях Пушкина природа обретает свой голос, слышимый по сей день: «шум лесов», «шёпот речки тихоструйной», «вихрь буйный», «иволги напев живой», и неизменно вдохновляет художников, поэтов, фотографов… Красота, от которой трудно оторваться, отразилась в работах большинства воспитанников студии. Лучшие их работы здесь», — рассказал Всеволод Пежемский на церемонии открытия выставки, и ещё раз подчеркнул, что цветочное многообразие в усадьбах Пушкинского Заповедника — результат кропотливой работы сотрудников музейной службы лесов и парков.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

В музее отметили также, что выставку «Стихи природы» фактически готовили основательно. С завидной регулярностью фотографии воспитанников Всеволода Пежемского публиковались на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте» в рамках проекта «Весёлый сад» (отсылка к пушкинскому «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона…» из лицейского стихотворения «К Юдину»). И участники группы активно голосовали за наиболее, ни их взгляд, интересные снимки.

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Планируется, что выставка, на которой представлены фотографии Татьяны Родионовой, Михаила Завьялова, Геннадия Беляева, Глеба Росина, Варвары Тарасовой, Ольги Корнеевой, Ольги Яблоковой, Всеволода Пежемского, будет работать в музее до конца текущего года.