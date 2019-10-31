«Стихи природы» можно «перечитать» в Пушкинском Заповеднике

Сегодня в Государственном музее-заповеднике завершает работу XVIII конференция доброхотов, в которой принимают участие члены и руководители волонтерских объединений из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, посёлка Языково (Ульяновская область), Выборга (Ленинградская область), Зеленограда (Московская область), Набережных Челнов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этой конференции в малом зале заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) вчера открыли художественную фотовыставку «Стихи природы. Цветы Пушкинского Заповедника».
Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.
Эта экспозиция подготовлена доброхотами из Санкт-Петербурга, воспитанниками Археологического клуба под началом историка и археолога, кандидата педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» в номинации «Доброхотство» Всеволода Пежемского. В дни пребывания этого отряда в музее работает студия «Фотовидеошкола в Пушкинских Горах». «Природа здесь прекрасна, а труд сотрудников Пушкинского Заповедника делает её ещё прекрасней, раскрывая потаённые образы и смыслы. В произведениях Пушкина природа обретает свой голос, слышимый по сей день: «шум лесов», «шёпот речки тихоструйной», «вихрь буйный», «иволги напев живой», и неизменно вдохновляет художников, поэтов, фотографов… Красота, от которой трудно оторваться, отразилась в работах большинства воспитанников студии. Лучшие их работы здесь», — рассказал Всеволод Пежемский на церемонии открытия выставки, и ещё раз подчеркнул, что цветочное многообразие в усадьбах Пушкинского Заповедника — результат кропотливой работы сотрудников музейной службы лесов и парков.
Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.
В музее отметили также, что выставку «Стихи природы» фактически готовили основательно. С завидной регулярностью фотографии воспитанников Всеволода Пежемского публиковались на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте» в рамках проекта «Весёлый сад» (отсылка к пушкинскому «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона…» из лицейского стихотворения «К Юдину»). И участники группы активно голосовали за наиболее, ни их взгляд, интересные снимки.
Планируется, что выставка, на которой представлены фотографии Татьяны Родионовой, Михаила Завьялова, Геннадия Беляева, Глеба Росина, Варвары Тарасовой, Ольги Корнеевой, Ольги Яблоковой, Всеволода Пежемского, будет работать в музее до конца текущего года.