Культура

Казачьи песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября

30 ноября в 16.00 в Доме офицеров в Пскове (ул. Комдива Кирсанова, 5) пройдет День казачьей культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в концертной программе зрителей ждут выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества.

Более 70 артистов продемонстрируют концертные номера, среди которых прозвучат песни, такие как: «Шел казак», «В лесу зеленом», «Загорелась во поле калина» - плясовая песня Ставропольского края. Самобытные казачьи песни и танцы погрузят гостей в атмосферу казачьей культуры и традиций. В рамках концертной программы состоится знакомство с мастером декоративно-прикладного творчества Юрием Андреевым - старейшиной псковского казачьего круга. А перед началом концерта Андрей Ролецкий - гармонист, исполнитель русского фольклора и старинных казачьих песен проведет игровой мастер-класс, посвященный казачьим играм и забавам.

Отметим, что впервые мероприятие из цикла встреч «Творчество без границ», посвященное теме казачества пройдет не в стенах Центра народного творчества, а выйдет на большую сцену. Организатором выступает псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, партнером является МБУК «Дом офицеров».