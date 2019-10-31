Культура

Областной конкурс детских театральных коллективов «Театралика» состоится в ДДТ

27 ноября сцена городского Дома детского творчества (ул. Кузнецкая, 33) превратится в большую сценическую площадку, где за признание и аплодисменты зрителей поборются детские самодеятельные театральные коллективы Псковской области.

Организатором театрального конкурса является Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке комитета по образованию Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Радуге», в этом году для участия в конкурсе поданы 15 заявок из Красногородского, Новоржевского, Новосокольнического, Порховского, Невельского, Стругокрасненского районов, города Пскова. Среди участников есть детские театральные коллективы с большой творческой историей, школьные любительские объединения, а также дошкольники, делающие первые творческие шаги.

Конкурс выявляет новые таланты, перспективные направления деятельности детских театральных коллективов, стимулирует развитие творческих способностей подрастающего поколения.

В качестве членов жюри выступают известные деятели театрального искусства: Дарина Герантиди, режиссер – педагог, заслуженный работник культуры РФ; Любовь Никитина, руководитель литературно-драматической части Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей России; Мария Воробьева, театральный художник, заведующая художественно-постановочной частью Псковского областного театра кукол.

На просмотры спектаклей приглашают жителей и гостей города, начало в 10.30, вход свободный.