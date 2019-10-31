Культура

Детский конкурс творческих работ «Символ года-2020» стартовал в Пскове

В последние годы стало модно дарить к Новому году подарки, сделанные своими руками. Наиболее уместен в качестве варианта для подарка - символ наступающего 2020 года: милые мышки или крыски в год покровительства Белой Металлической Крысы.

Как символ года, Белая Металлическая Крыса представляет собой умную, практичную, целеустремленную и экономную особу. А еще мыши – герои многих литературных произведений.

Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает ребят от 5 до 14 лет принять участие в конкурсе творческих работ «Символ года-2020: Белая Металлическая Крыса».

Работы принимаются с 25 ноября по 24 декабря по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, 87-а.

Выставка конкурсных работ с 25 декабря по 11 января.

12 января в 12.00 состоится торжественное подведение итогов конкурса и награждение участников и победителей конкурса.

Скачать положение о конкурсе - http://bibliopskov.ru/zip/counter/counter.php?book=130.