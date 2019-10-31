Члены областного Геральдического совета поддержали принятие новых герба и флага Опочецкого района

У Опочецкого района появились новые флаг и герб. Сегодня, 25 ноября, на заседании Геральдического совета при администрации Псковской области под председательством главы региона Михаила Ведерникова данная инициатива была единогласно поддержана, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава Опочецкого района Юрий Ильин представил проекты новой символики и рассказал членам Геральдического совета о ее значении.
На гербе будут изображены два льва, стоящие у каменной пирамиды. По задумке, львы являются символами отваги и мужества, а пирамида из камня - своего рода крепость, которую охраняют два льва.