Культура

Члены областного Геральдического совета поддержали принятие новых герба и флага Опочецкого района

У Опочецкого района появились новые флаг и герб. Сегодня, 25 ноября, на заседании Геральдического совета при администрации Псковской области под председательством главы региона Михаила Ведерникова данная инициатива была единогласно поддержана, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Глава Опочецкого района Юрий Ильин представил проекты новой символики и рассказал членам Геральдического совета о ее значении.

На гербе будут изображены два льва, стоящие у каменной пирамиды. По задумке, львы являются символами отваги и мужества, а пирамида из камня - своего рода крепость, которую охраняют два льва.