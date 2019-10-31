Культура

Оркестр «Геликон» выступит на детском фестивале «Кукарача»

Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» выступит на фестивале «Кукарача» для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре, на финале фестиваля оркестр исполнит две композиции: «Ave Maria» и «Пусть всегда будет солнце».

Отметим, в этом году оркестр «Геликон» отпраздновал свой юбилей – пятнадцатилетие. Дирижером оркестра является почетный гражданин города Пскова Александр Роор.

Напомним, организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комитета по социальной защите населения Псковской области, управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.