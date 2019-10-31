Культура

Выставка художника-монументалиста Олега Кузнецова откроется в Доме ремесел

26 ноября в 17.00 в Доме ремесел (г. Псков, Некрасова, 8) состоится открытие выставки художника-монументалиста Олега Кузнецова «Цветообразы. Знаковый символизм», сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества.

Выставка является совместным культурным проектом Псковского областного центра народного творчества и Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Олег Кузнецов (1936-2019) – профессор Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной. автор значительных монументальных работ, органически вписавшихся в облик Северной столицы и ряда российских городов. Среди них - роспись брандмауэра «Блокада Ленинграда» на проспекте Стачек и монумент «Героическому комсомолу» на Комсомольской площади.

Псковичам будет предоставлена уникальная возможность познакомиться с менее известной стороной творчества художника – поздними графическими произведениями, исполненными в технике гуаши. Сюжеты картин переплетаются по нескольким линиям - библейско-евангельской, мифологической, астрологической, пантеистической и символической. 38 работ, представленных на выставке, свидетельствуют о том, что художник буквально переполнен живописно-пластическими идеями. Они станут откровением для зрителя, обладающего способностью ассоциативно мыслить и понимать условный язык искусства.

Высшую истину Олег Кузнецов искал в соответствии с утверждением: «Живопись-это философия цвета». По мнению историка искусства Абрама Раскина, «вдохновленный библейскими образами Олег Кузнецов обратился - погрузился в горние ангельские миры. Он сумел различить отдельные цветообразы, витающие в небесах, хранящие каждого из смертных во все дни жизни, в горестях, бедах и трудах».

Выставка будет работать до 4 декабря.