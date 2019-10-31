Культура

Марина Могилевская и Сергей Векслер представят на псковской сцене лирическую комедию «Когда не хочется уходить»

Актеры театра и кино Марина Могилевская и Сергей Векслер представят на псковской сцене лирическую комедию «Когда не хочется уходить» по знаменитой пьесе Виктора Мережко.

8 декабря на сцене концертного зала «Дома офицеров» Марина Могилевская и Сергей Векслер расскажут зрителям историю одной встречи, полной непредсказуемых поворотов, острых ощущений и неожиданных чувств, исход которой не мог бы предсказать никто.

Детективный комедийный сюжет этой пьесы не оставит равнодушным никого. «Когда не хочется уходить» - добрая лирическая комедия, ставшая настоящим театральным хитом.

Псковичам доступна акция - по промокоду «комедия» билеты на спектакль можно приобрести со скидкой.

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