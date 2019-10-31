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Культура

Жернова истории и родня по вдохновенью - в «Михайловском» готовят новую научно-практическую конференцию

25.11.2019 21:37|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают подготовку к научно-практической конференции, на которой обсудят отдельные наработки из опыта работы музея с посетителями и итоги научных исследований, которые в течение уходящего года проводили сотрудники заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», среди материалов, заявленных к обсуждению — обзор записей в метрических книгах церквей Псковской губернии о родных и друзьях А.С. Пушкина. Выступление на эту тему готовит методист Пушкинского Заповедника, лауреат Национальной премии «Культурное наследие» Виктор Никифоров.

Ряд сообщений посвящён истории псковских пушкинских мест в разные исторические периоды: от начала прошлого столетия и до нынешних дней. Среди них — материалы, обнаруженные в ходе архивных и полевых изысканий в рамках проекта «Хлебное место», как, например, сообщение начальника службы по организации и проведению праздников и массовых музейных мероприятий музея-заповедника Натальи Виноградовой «Косорымы, Забоево. Жернова истории». Напомним, что проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» нынешней весной стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Среди тем, касающихся истории Пушкиногорья и истории музея-заповедника в частности - сообщение о братских захоронениях на территории района (готовит его Вера Тиханова, научный сотрудник службы просветительной и выставочной работы) и выступление, озаглавленное «Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновенью». Знакомцы С.С. Гейченко: К.Н. Корнеева» (автор — методист Елена Хмелева), многие другие.

В музее уточнили, что научно-практическая конференция сотрудников Пушкинского Заповедника назначена на 1 декабря. Её материалы будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника в 1996 года и на сегодня насчитывает 75 книг.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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