Культура

У псковичей есть уникальная возможность научиться старинному ремеслу плетения из болотных трав

Мастер-класс по плетению из болотных трав состоится 30 ноября в Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 8. Обучение для всех желающих освоить технику плетения начнется в 11.00. Курсы проводит «Мастер народного творчества Псковской области», победительница Всероссийского конкурса «Русь мастеровая» Ирина Константинова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Издревле люди использовали материалы, подаренные землей, на которой они живут. Псковский край богат озерами, реками, ручьями, болотами, по берегам которых в изобилии растут растения гигрофиты - тростник, рогоз, камыш, ситник и осока. Псковичи по достоинству оценили замечательные свойства болотных трав: гибкость, прочность, эластичность, возможность использовать в строительстве и делать из них различные предметы обихода.

Сегодня мастера Порховского Дома ремёсел восстановили и сохраняют традиции плетения из болотных трав - старинного и наиболее доступного в наше время ремесла. Освоить это ремесло по силам любому заинтересовавшемуся этой работой человеку: справятся и пожилые люди, и женщины, и дети, и люди с ограниченными возможностями.

Увидев однажды, а ещё лучше - подержав в руках корзиночку или шкатулку, шляпку или игрушку, сплетённые из рогоза, невольно попадаешь под обаяние этих лёгких и изящных вещей. У этих изделий и аромат особенный, что лишь усиливает их притягательность...

Материалы для занятий предоставляются организаторами. Все мастер-классы курса обучения будут проходить по субботам. Предварительная запись на обучение обязательна. Справки по тел. 62-23-34 и 66-17-49, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru.