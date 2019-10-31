Культура

Победителей регионального этапа IV Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!» определили в псковском УФСИН

В конкурсе приняли участие сотрудники и члены их семей из подразделений, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Все участники продемонстрировали вокальное мастерство и порадовали зрителей исполнением патриотических песен.

Оценивали вокальные и творческие таланты конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли заместитель начальника управления Игорь Кучмук, председатель совета ветеранов УФСИН Владимир Михайлов, сотрудники кадровой службы Надежда Федорова, Ирина Соловьева, Антон Евдокимов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, конкурс проходил в нескольких номинациях. Согласно правилам, участники могли исполнять как песни на собственные стихи, так и композиции на слова других авторов, в том числе известных. Жюри оценивало каждое выступление по нескольким критериям: учитывался уровень исполнительского мастерства, артистизм исполнителя, его техника владения инструментом и умение держаться на сцене. Каждое выступление оценивалось по десятибалльной системе.

Лучшие номера, по мнению членов жюри, представлены сотрудником ИК-2 Николаем Ковалевым, исполнившим песню Девятая рота», членом семьи сотрудника СИЗО-1 Еленой Никандровой, выступившей с песней «Родина» и сотрудником Отдела по конвоированию Ильей Антоновым с его песней «Надежда».

Выступления победителей первого этапа заочно будут оценивать в Москве сотрудники ФСИН России и деятели культуры России. Церемония награждения победителей IV Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!» будет проводиться летом будущего года в рамках празднования Дня России в формате гала-концерта, который состоится на базе УФСИН России по Саратовской области.