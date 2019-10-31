Культура

В псковском Доме офицеров откроется выставка живописи художника Александра Александрова

29 ноября в 18.00 в псковском Доме офицеров открывается выставка живописи Александра Александрова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. Это будет выставка портрета, художник назвал ее «Друзей моих прекрасные черты...»

В творческом багаже автора — прекрасные живописные работы и незнамо сколько сотен выпущенных неординарных учеников. Стоит только кинуть клич, и соберутся инженеры, архитекторы, художники, журналисты, врачи, менеджеры и айтишники, намертво прикипевшие к изобразительному искусству в разных его формах благодаря стараниям Александра Александрова.

С откровенной любовью и, пожалуй, даже преклонив колено, пишет художник Александров знаменитых псковичей: архитекторов Юрия Павловича Спегальского, Бориса Степановича Скобельцына, Михаила Ивановича Семёнова, археолога, профессора Ингу Константиновну Лабутину. А портрет Семёна Степановича Гейченко, легендарного Хранителя Пушкинского заповедника, не просто пронизан любовью: такого мягкого Гейченко, любящего, кажется, весь мир, мало кто знал. Привыкли видеть Домового стремительным, готовым как сострить, так и сымпровизировать минут на 30 гениальную историю либо сказку. А здесь в нем именно столько любви, сколько захотел художник нам показать — просто через край. Дело в том именно, что Сан Саныч переносит на холст мир и людей в мире такими, какими хочет их видеть.

Настоящий портрет тем и отличается от псевдопортрета-натюрморта, что автор растворяется в том, кого пишет, иначе просто невозможно. Они не формальны, александровские портреты, скорее, эмоциональны и реально трепетны (протяни руку и можешь пожать протянутую навстречу). Автор прекрасно знает, что за личность перед ним, более того — он дарит зрителю попытку диалога с теми, с кем у нас может не случиться встречи. Природная чуткость и талант портретиста позволяют художнику создавать исключительные по психологической насыщенности образы, а не просто добиваться фотографического сходства. Он сам больше из ХХ века, чем из нынешнего, тонко чувствует время и владеет искусством передачи самого духа времени и погружает зрителя в конкретную атмосферу.

Невозможно пройти мимо портретов настоятеля Псково-Печерского монастыря отца Алипия (Воронова) и художника-фронтовика Юрия Николаевича Наумова. Отец Алипий на портрете — человек-знак своей эпохи, неотделимый от монастыря и паствы. А Юрий Наумов просто светится, точно так же, как светился при жизни. Немногословные и емкие, портреты эти — летопись Пскова от художника Александрова. Лишь на одно пеняет живописец: не любят сегодня позировать, всё норовят фотографию вместо себя предложить. А с фотографии портрет разве тот, что надо, получится? — Естественно нет.

Выставка продлится по 21 декабря включительно.