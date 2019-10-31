Культура

В Пскове будут снимать фильм об осаде Стефана Батория

Фото с личной страницы Василия Мизгирева во ВКонтакте

В декабре в Пскове будут проходить съемки документального фильма, посвященного осаде города войсками Стефана Батория.

Организатор исторического фестиваля «Хельга» Василий Мизгирев говорит, что съемочная группа пригласила к участию в фильме псковских реконструкторов, занимающихся темой стрельцов XVI века.

«Я пока не знаю, насколько это серьезно, - заметил Василий в разговоре с корреспондентом «МК в Пскове». - Пока непонятно, что там за сценарий. Перед бригадиром поставили задачу найти людей, подобрать реквизит, но техзадание режиссер пока не поставил. Пока идет просто опрос».

По словам Василия Мизгирева, он надеется, что проект будет носить серьезный характер: «Конечно, хочется надеяться, что это не будет безобразие в виде «Викинга», абсолютно не соответствующее действительности. Хорошо, что обратились к нам, реконструкторам, - мы по крайней мере сможем на месте объяснить что-то и показать. У меня опыт есть: я снимался в фильме «Стена». Мне удалось с Серебряковым побеседовать - какие-то моменты я успел подсказать, я считаю, это сыграло положительную роль в фильме. Был момент, что он ходил в фильме как оборванец, но тут меня уже просто не послушали. Также надеюсь и здесь - реконструкторы правильно покажут, как одевались, стреляли, чем если бы это были люди из массовки, которые абсолютно ничего не понимают, на которых надели костюмы, как на клоунов, и они бегают, изображая из себя стрельцов. Если фильм будет снят только с участием реконструкторов - это будет правильно».

В разговоре с журналистом псковский реконструктор признался, что у него был не только позитивный, но и негативный опыт общения со съемочными группами: «Ко мне обращались молодые люди, осваивающие гранты. Они хотят что-то придумать, абсолютно в этом не понимая. Двум таким компаниям я уже отказал. Я понимал, что люди не владеют темой, абсолютно не разбираются в этом. Когда делаются фильмы, надо слушать профессионалов».

«Я приглядываюсь пока к проекту - если пойму, что это полная чушь и ерунда, я так по-честному и скажу ребятам. Все будет понятно чуть позже», - резюмировал реконструктор.