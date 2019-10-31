Культура

На концерт, посвященный юбилею Рубинштейна, приглашает сегодня Псковский колледж искусств

Концерт-беседа «Делать невозможное, чтобы достигнуть возможного» к юбилею Антона Рубинштейна состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 2 декабря. В исполнении студентов и преподавателей колледжа прозвучит камерная вокальная и фортепианная музыка Антона Рубинштейна и Фредерика Шопена.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в концерте принимают участие: вокальный ансамбль: «Ars Longa» студентов специальности «Теория музыки» и вокальный ансамбль «MODUS» преподавателей колледжа. Ведущая концерта - студентка IV курса Екатерина Лабанова, руководитель проекта - музыковед Ирина Сидякова.

Напомним, что Антон Григорьевич Рубинштейн – русский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, педагог. Он проявил себя в различных областях, связанных с музыкой. Много концертировал в России, Европе и Америке. Открыл классы Русского музыкального общества. По его инициативе в Петербурге была основана первая русская консерватория.

2019 год является юбилейным для композитора – 190 лет со дня рождения.

Начало концерта в 16:30. Адрес малого концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.