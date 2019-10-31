Культура

В Псковском Доме ремесел откроется фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна»

В Псковском Доме ремесел откроется фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна».

С 6 по 20 декабря в Выставочном зале Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества (Псков, ул. Некрасова, 8) будет проходить фотовыставка «Самая красивая страна». Открытие мероприятия состоится в предстоящую пятницу, 6 декабря, в 16.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме ремесел.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» - масштабный проект Русского географического общества, который проходит ежегодно с 2015 года. За это время в нем приняли участие десятки тысяч авторов, в оргкомитет конкурса поступило почти полмиллиона фотографий.

Традиционно конкурс проводится в нескольких номинациях: «Пейзаж», «От заката до рассвета», «Дикие животные», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир», «Эти забавные животные», «Искусство дикой природы», «Россия с высоты птичьего полета», «Многоликая Россия» и «Архитектура».

На выставке в Пскове будут представлены лучшие фотоработы разных лет. Псковичи смогут оценить красоту нашей необъятной страны от Курильских островов до Куршской косы, от Земли Франца-Иосифа до гор Дагестана.