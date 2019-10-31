Культура

Серия культурных и познавательных мероприятий пройдет в Пскове ко Дню инвалида

Первая неделя декабря в Пскове будет насыщена мероприятиями, посвященными Международному дню инвалидов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 3 декабря в 15.00 библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) приглашает юных читателей на литературно-творческое занятие «Дорогой дружбы, добра и милосердия».

До пятницы, 6 декабря, включительно в 14.00 ДЮСШ «Надежда» (ул. Гагарина, 5А) открывает свои двери для лиц с нарушениями слуха и опорно-двигательной системы. Всю неделю здесь будут проходить соревнования по дартсу, бильярду и бочче.

3 декабря, во вторник, специальная коррекционная школа №4 (ул. Бастионная, 6) организует концерт, посвященный Международному дню инвалидов, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Начало в 14.00.

В это же время в Городском культурном центре (пл. Победы, 1) состоится концерт творческих коллективов Псковского городского общества инвалидов «Позиция жизни - быть!».

В четверг, 5 декабря Международный день инвалида отметит Всероссийское общество слепых (ул. Школьная, 19). Здесь в 12.00 начнется концерт «Мы дарим вам душевное тепло».

Напомним, что Международный день инвалидов установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Все государства-члены ООН ежегодно проводят в этот день мероприятия с целью вовлечения инвалидов в жизнь общества.