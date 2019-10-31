Культура

«Известное о Неизвестном Солдате» расскажут завтра псковичам в библиотеке на Конной

3 декабря в России будет отмечаться День Неизвестного Солдата. В этот день Центральная городская библиотека (Конная, 6) приглашает на просветительскую программу «Известное о Неизвестном Солдате», посвященную этой дате. Начало в 14.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, память о героизме воинов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны увековечена многими мемориалами, в том числе и могилами Неизвестного Солдата в разных городах страны. В 1974 году в их число вошел Псков. Мемориал был открыт 23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Погребен здесь солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалёку от Пскова. Местные жители видели, как погиб солдат, и хорошо запомнили место, где они потом его похоронили.



В программе будут представлены материалы, которые рассказывают о мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» в Пскове, а также об авторе мемориала Всеволоде Петровиче Смирнове, участнике войны, и авторском замысле архитектора. Будут использованы материалы глубоких исследований Марины Сафроновой, старшего научного сотрудника псковского музея-заповедника, главной темой жизни которой был Псковский край в годы Великой Отечественной войны.

Могилы Неизвестного Солдата впервые появились в Португалии, Италии в 1921 году. После окончания Второй мировой войны такие мемориалы появились почти в каждой стране. Не стал исключением и Советский Союз. Правда, только после 1965 года, когда в стране стали официально отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Первым в СССР воинским мемориалом с Вечным огнем стал мемориал «Вечный огонь славы» в Новгородском Кремле, он был открыт 8 мая 1965 года на месте двух братских захоронений.

Из Ленинграда в Новгород был доставлен факел с пламенем, зажженным на Марсовом поле. Первый в СССР мемориал «Могила Неизвестного Солдата» был открыт в Москве в 8 мая 1967 года около Кремлевской стены в Александровском саду. На мемориале был зажжен Вечный огонь. Удивителен текст на мемориале. Только в нашей стране решились непосредственно обратиться к Неизвестному Солдату, и обратиться на «ты». Текст лаконичен: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Авторов у этой фразы из 6 слов несколько - Сергей Наровчатов, Константин Симонов, Сергей Михалков, Сергей Смирнов.