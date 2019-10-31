Культура

Новую коллекцию художниц-кукольниц смогут увидеть псковичи в Доме ремесел

В субботу, 7 декабря, в 12.00, в Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова, д. 8, 1 этаж) состоится открытие выставки «Коллекция уникальных вещей». Выставка станет новым проектом творческого объединения «Псковский кукольный дом».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, на предстоящем вернисаже посетители смогут увидеть авторских кукол и медведей тедди, акварели, сумки, броши и аксессуары ручной работы, предметы гардероба с художественной росписью и многое другое.

В ближайшей перспективе по субботам в рамках работы творческого объединения «Псковский кукольный дом» в Доме ремесел будет организовано проведение тематических мастер-классов по изготовлению мишек тедди и кукол в различных техниках: текстильных, ватных, лепных и из папье-маше, перчаточных кукол для самодеятельных театральных кружков и домашних спектаклей, картонных кукол с движением - «дергунчиков» и т.д. Также желающие смогут записаться на занятия по основам работы с текстилем, в частности, с выбором ткани для кукол, особенностями кроя и обработки изделий.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна. Справки по тел. 62-23-34 и 66-17-49, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru.