Культура

Псковичка победила в творческом конкурсе, объявленном Советом Европы

Международное жюри программы «Европейские дни наследия» Совета Европы объявило 10 финалистов творческого конкурса для детей и молодежи «Неделя творцов европейского наследия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, среди победителей - два участника из России, Данила Балашов из Тульской области и псковичка Ольга Зинина. Сообщение об этом появилось на сайте Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

Российские финалисты вместе с другими победителями из Латвии, Северной Македонии, Сербии, Грузии и Украины были приглашены во Францию, Страсбург с 1 по 4 декабря этого года для получения наград и участия в культурной программе.

Ольге Зининой 15 лет, она выпускница фольклорной студии псковского Дома детского творчества и абитуриентка специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Псковичка представила на конкурс видеоработу «Псковские гусли», в которой рассказала о традициях гусельной игры в Псковской области, а также выступила с древними наигрышами.

Всего в конкурсе приняли участие 67 ребят из 25 регионов России.