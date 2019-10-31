Культура

Библиотеки Псковской области пригласят читателей в следующем году на фестивали и праздники

Псковская областная библиотека представила сводный план библиотек региона на 2020 год.

Читателей ждут в следующем году научно-практические, краеведческие, детско-юношеские конференции и чтения, фестивали книги, «Библионочь - 2020», конкурсы, литературные вечера, гостиные, циклы мероприятий, посвященные памятным и праздничным датам, пройдут просветительские акции и флешмобы, виртуальные экскурсии, будут работать библиотечные интерактивные площадки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной библиотеки.

2020 год указом президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов библиотеки проведут конкурсы детского рисунка «Что такое подвиг?» и эссе «Память сильнее времени», представят виртуальные выставки к Дням воинской славы и проект - интернет-дневник «Семейные истории о войне», познакомят с материалами электронной коллекции «Издания периода Великой Отечественной войны».

Подробнее на сайте библиотеки http://pskovlib.ru/news/24066/