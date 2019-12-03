Культура

Лауреаты областного фестиваля «Мы из будущего» выступят на гала-концерте в Пскове

Заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 10 декабря на сцене Псковского академического театра драмы им. Пушкина, сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Зрителям представят концертные номера с участием победителей отборочных туров фестиваля-конкурса. Свое мастерство продемонстрируют солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это дети разных возрастов, увлечений и интересов из городов и сел Псковской области. Из 670 участников отборочных туров фестиваля в финал вышли самые яркие, активные, одаренные и артистичные. У зрителей есть уникальная возможность услышать и увидеть в одном концерте лучших представителей талантливой молодежи Псковской области.

Начало концертной программы в 16.00.

Напомним, областной фестиваль «Мы из будущего» организуется и проводится Псковским областным центром народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области. За период существования проекта поддержку получили тысячи юных дарований, преуспевающих в освоении различных видов искусства - музыки, театра, хореографии.