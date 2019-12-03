Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
«Не зарастет народная тропа...»
Монобизнес vs. многопрофильность
Путь к сердцу машины
Где отпраздновать корпоратив?
Мембранные сапоги Nordman
Старые Новые Песни - 2
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка для бизнеса
 
 
 
ещё Культура 03.12.2019 17:180 Варлаамовскую башню и Двор Постникова откроют для посетителей во второй половине декабря 04.12.2019 14:180 Более 600 таллинских школьников побывали на уроках музейщиков из «Михайловского» 04.12.2019 11:310 Лауреаты областного фестиваля «Мы из будущего» выступят на гала-концерте в Пскове 03.12.2019 17:180 Варлаамовскую башню и Двор Постникова откроют для посетителей во второй половине декабря 03.12.2019 16:090 Библиотеки Псковской области пригласят читателей в следующем году на фестивали и праздники 03.12.2019 15:511 Псковичка победила в творческом конкурсе, объявленном Советом Европы
 
 
 
Самое популярное 27.11.2019 09:034 36-летняя певица Максим шокировала своим видом подписчиков 30.11.2019 23:119 «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО 29.11.2019 22:473 Появились фото с места ДТП в Себежском районе, унесшего жизни трех человек 03.12.2019 14:366 Полиция установила подозреваемых в жестоком нападении на школьника в Любятово 02.12.2019 21:252 Круче королевы: кто в чем пришел на «Мисс Псков»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Более 600 таллинских школьников побывали на уроках музейщиков из «Михайловского»

04.12.2019 14:18|ПсковКомментариев: 0

Своего рода «русскую неделю» провели для школьников в Эстонской Республике сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в течение шести последних дней осени команда пушкиногорских музейщиков работала в столице страны-соседки в рамках договора между «Михайловским» и интеграционным проектом Minu Riik («Мое государство»), руководителем которого является Тойво Кева.

На занятиях по истории графического искусства ребята не только услышали рассказ о традициях изготовления лубочных картинок на Руси, но и сделали себе на память картинки с сюжетами из произведений Пушкина. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Учащиеся трёх учебных заведений - Tallinna Tönismäe Reaalkool, Karjamaa Põhikool и Tallinna Pae Gümnaasium - вместе со своими преподавателями побывали на презентации музея, посмотрели фильм «Пушкинский Заповедник из поднебесья», созданный в «Михайловском». Детям были даны уроки письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...», творческое ремесленное занятие «Псковская народная кукла», занятие по истории графического искусства «Русские лубочные картинки».

В большую программу вошли также спектакль «Колобок» музейного театра «Петрушкина баловня» и занимательный интерактивный урок по истории и практике русских народных игр «Сундучок».

На творческих ремесленных занятиях детей научили мастерить рождественских ангелов. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Всего на занятиях и спектаклях музейщиков из «Михайловского» побывали более шестисот детей.

Напомним, что Пушкинский Заповедник плодотворно и активно пропагандирует русскую культуру в Эстонии, сотрудничает с рядом государственных, культурных и образовательных учреждений республики. Неоднократно в музее принимали эстонских живописцев и графиков, устраивали образовательные программы для школьных и взрослых, в том числе сформированных по профессиональному признаку, групп туристов.  

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 423 человека
04.12.2019, 14:370 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 04.12.2019, 14:280 Великолукская активистка: Молодежный парламент позволяет «прокачать» полезные навыки 04.12.2019, 14:250 Вопрос с освещением микрорайона Паневик пытаются решить городские власти 04.12.2019, 14:190 Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году
04.12.2019, 14:180 Более 600 таллинских школьников побывали на уроках музейщиков из «Михайловского» 04.12.2019, 14:090 Борис Елкин: Нацпроект БКАД - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области 04.12.2019, 13:550 Клуб дебатов «Истина» станет региональным проектом Молодежного парламента 04.12.2019, 13:430 Каждый пятый из поколения Z утверждает, что никогда не верил в Деда Мороза
04.12.2019, 13:430 Экстренно госпитализирован Валдис Пельш 04.12.2019, 13:410 В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ 04.12.2019, 13:390 В ИК-4 состоялось совещание по комплектованию кадрового состава учреждения 04.12.2019, 13:271 Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег - Борис Елкин
04.12.2019, 13:240 В Псковской области отремонтирован участок дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы» 04.12.2019, 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 04.12.2019, 13:120 Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове 04.12.2019, 13:070 Неработающий пскович фиктивно зарегистрировал двух украинцев в квартире на улице Юбилейной
04.12.2019, 13:044 Молодой политик о работе Молодежного парламента: Сюда должны идти целеустремленные люди 04.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 04.12.2019, 12:450 Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов 04.12.2019, 12:441 Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства
04.12.2019, 12:230 Более 3 лет в колонии строгого режима проведет великолучанин за удар ножом в спину знакомого 04.12.2019, 12:220 Псковский «Горводоканал»: Рост дебиторской задолженности никак не влияет на размер тарифа 04.12.2019, 12:191 В российских судах запретят одежду с вызывающими надписями 04.12.2019, 12:030 Выставка «Латгальские зарисовки» откроется в Пскове
04.12.2019, 11:580 Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов 04.12.2019, 11:480 Около 59 млн рублей получит Псков из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году 04.12.2019, 11:410 Кремлевская елка и огни новогодней Москвы: присоединяйтесь к праздничному путешествию в сказку 04.12.2019, 11:370 Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству ответит на вопросы псковичей в программе «Подстрочник»
04.12.2019, 11:330 В Печорском районе в текущем году 49 семей подучили сертификаты на материнский капитал 04.12.2019, 11:310 Лауреаты областного фестиваля «Мы из будущего» выступят на гала-концерте в Пскове 04.12.2019, 11:233 Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.12.2019, 11:171 Власти: Псковичи хотят благоустраивать свои дворы, но не хотят участвовать в софинансировании работ
04.12.2019, 11:160 Очередной великолучанин обманут мошенниками 04.12.2019, 11:110 Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формированию современной городской среды» проходит в Пскове 04.12.2019, 11:020 Невельским районным судом осужден гражданин из Средней Азии за незаконное пересечение границы 04.12.2019, 10:573 Фотофакт: В администрацию Псковской области настойчиво пытались проникнуть без пропуска
04.12.2019, 10:500 Четыре упаковки рыбы не дали похитить девушке из магазина псковские росгвардейцы 04.12.2019, 10:460 Власти Псковского района обсудили с инвалидами вопросы создания доступной городской среды 04.12.2019, 10:260 Экс-губернатор Псковской области станет гостем программы «Гайд-парк» 04.12.2019, 10:150 Отопительный сезон: Памятка для псковичей по вопросам качества предоставления коммунальных услуг
04.12.2019, 10:070 Псковички рассказали о своем опыте суррогатного материнства 04.12.2019, 09:580 Псковские налоговики: Мы можем оперативно выявлять «фирмы-однодневки» при помощи специальной программы 04.12.2019, 09:410 Полиция: У избитого в Любятово подростка произошел конфликт с ранее знакомыми ровесниками 04.12.2019, 09:340 Пенсионерка на «ВАЗе» съехала в кювет в Стругокрасненском районе
04.12.2019, 09:300 Булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на улице Максима Горького 04.12.2019, 09:261 В Госдуме предложили демонтировать все кондиционеры на исторических зданиях 04.12.2019, 09:091 Фотофакт: Новогодний мост 04.12.2019, 09:020 Больше путешествовать, быть здоровым и сделать ремонт в квартире - самые заветные желания россиян в Новом году
04.12.2019, 08:410 Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в субботу 04.12.2019, 08:350 Кадастровая палата по Псковской области приглашает на бесплатные консультации 6 декабря 04.12.2019, 08:270 В 6 районах Псковской области сняли карантин по золотистой картофельной нематоде 04.12.2019, 08:244 Стоимость оливье в 2019 году подорожала на 4,6%
04.12.2019, 08:180 В России могут отменить оценку воздействия промышленности на окружающую среду 04.12.2019, 08:120 В Госдуме назвали дату появления электронных трудовых книжек 04.12.2019, 00:150 В Пскове прошел митинг в честь Дня неизвестного солдата. ФОТО 03.12.2019, 23:480 Лучшим в воздушно-десантных войсках стал 104-й полк 76-й дивизии
03.12.2019, 23:390 В Белгородской области взорвался жилой дом 03.12.2019, 23:282 Пассажиров псковского автобуса №22 высадили из-за закончившегося топлива. ФОТО 03.12.2019, 22:582 В Пскове оштрафовали водителя, дважды ударившего по лицу полицейского 03.12.2019, 22:465 «Единая Россия» провела неделю приемов граждан
03.12.2019, 22:144 Губернатор Псковской области пообещал содействовать в защите интересов педагогов 03.12.2019, 21:152 Подозреваемый в нападении на псковского полицейского гражданин Киргизии предстанет перед судом 03.12.2019, 20:4521 Реплика Донецкого: Почему не вопит ВООПИиК? 03.12.2019, 20:247 В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов
03.12.2019, 19:573 Зампредседателя Молодежного парламента: Мы ждем тех, кто хочет работать на благо своего региона 03.12.2019, 19:362 Дело супругов Милушкиных перенаправили в Псковский районный суд 03.12.2019, 19:045 В Плюссе погибла на производстве жительница Средней Азии 03.12.2019, 18:410 Отделение ПФР по Псковской области информирует граждан с ограниченными возможностями о способах получения государственных услуг ПФР
03.12.2019, 18:210 На дорогах в ночное время в Псковской области ожидается гололедица 03.12.2019, 18:015 Ольга Милонаец: Увеличение интервала движения автобусов в Пскове — нарушение контрактных обязательств 03.12.2019, 18:000 «Гонки по вертикали»: Власть, деньги, медиа 03.12.2019, 17:524 Псковские власти задумались о перезагрузке рождественских городских ярмарок
03.12.2019, 17:501 В Пскове пенсионер обнаружил 76-миллиметровый артснаряд 03.12.2019, 17:394 Псков в этом году украсит не одна, а две елки 03.12.2019, 17:380 8 граждан Вьетнама лишены свободы за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе 03.12.2019, 17:313 Дополнительные средства будут выделены Пскову из областного бюджета на празднование Нового года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.