Культура

Более 600 таллинских школьников побывали на уроках музейщиков из «Михайловского»

Своего рода «русскую неделю» провели для школьников в Эстонской Республике сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в течение шести последних дней осени команда пушкиногорских музейщиков работала в столице страны-соседки в рамках договора между «Михайловским» и интеграционным проектом Minu Riik («Мое государство»), руководителем которого является Тойво Кева.

На занятиях по истории графического искусства ребята не только услышали рассказ о традициях изготовления лубочных картинок на Руси, но и сделали себе на память картинки с сюжетами из произведений Пушкина. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Учащиеся трёх учебных заведений - Tallinna Tönismäe Reaalkool, Karjamaa Põhikool и Tallinna Pae Gümnaasium - вместе со своими преподавателями побывали на презентации музея, посмотрели фильм «Пушкинский Заповедник из поднебесья», созданный в «Михайловском». Детям были даны уроки письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...», творческое ремесленное занятие «Псковская народная кукла», занятие по истории графического искусства «Русские лубочные картинки».

В большую программу вошли также спектакль «Колобок» музейного театра «Петрушкина баловня» и занимательный интерактивный урок по истории и практике русских народных игр «Сундучок».

На творческих ремесленных занятиях детей научили мастерить рождественских ангелов. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Всего на занятиях и спектаклях музейщиков из «Михайловского» побывали более шестисот детей.

Напомним, что Пушкинский Заповедник плодотворно и активно пропагандирует русскую культуру в Эстонии, сотрудничает с рядом государственных, культурных и образовательных учреждений республики. Неоднократно в музее принимали эстонских живописцев и графиков, устраивали образовательные программы для школьных и взрослых, в том числе сформированных по профессиональному признаку, групп туристов.