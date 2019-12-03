Культура

Музейщики из «Михайловского» провели пушкинские уроки для великолукских лицеистов

Программу «У вас в гостях Пушкинский Заповедник» провели для великолукских школьников сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ее участниками стали воспитанники городского лицея № 10. Музейное занятие «Сказка ложь, да в ней намёк...» для учащихся 4-5 классов провела методист Пушкинского Заповедника Елена Фёдорова.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Дети вспоминали названия сказок Пушкина, беседовали о действующих там героях, но главное — рассматривали великолепные, классические иллюстрации к сказкам и узнавали значения устаревших и поэтому непонятных современным юным читателям слов, которые можно встретить в пушкинских текстах («толоконный лоб», «полба», даже «палаты»…). Закончили занятие увлекательной викториной. В «Михайловском» особо отметили, что этот урок прошел в помещении, где вот уже третий день работает новая выставка «Что за прелесть эти сказки…» — совместный проект Пушкинского Заповедника и великолукского Краеведческого музея.

Другая группа школьников под руководством методиста Пушкинского Заповедника Надежды Шабловской училась писать гусиными перьями на музейном уроке «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге». Дети узнали об эпистолярных традициях пушкинского времени и даже сами составили и записали послание «в стиле XIX столетия».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Напомним, что это далеко не первый опыт сотрудничества двух учреждений культуры. Федеральный музей регулярно знакомит жителей и гостей города на Ловати с разными коллекциями своего собрания, а своих посетителей — с лучшим из фондов муниципального музея. В качестве примера достаточно напомнить хотя бы о выставке «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева», которую экспонировали в великолукском краеведческом музее ровно год назад, или о совместном проекте, посвященном жизни и творчеству замечательного псковского художника Алексея Большакова, реализованном в Пушкиногорье.