Культура

Музейщики из «Михайловского» порадовали подопечных Опочецкого дома-интерната песнями и сказками

В субботу, 7 декабря, в рамках Всероссийской акции «День инклюзии» (к Международному дню людей с ограниченными возможностями) группа сотрудников Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» посетила Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, культурно-просветительная программа «Есть память обо мне» в этот раз была посвящена русской деревне. Со сцены прозвучали сказки «Про купца» и «Про трех ведуний», записанные в Пушкиногорье в 1937 году. Их на псковском наречии исполнила Алёна Осипова.

Музейщики также порадовали публику песнями под гармонь — как старинными, так и советскими, до- и послевоенными: «Лизавета», «Шар голубой», «Когда мы были на войне», «Старый клен», «Завалинка», «Колодец», «Деревня», проч.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Благодарными слушателями самодеятельных артистов стали ветераны, инвалиды детства, инвалиды-колясочники — в общей сложности более 90 подопечных социального учреждения.