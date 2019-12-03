Культура

В псковском Доме ремесел начинают работать мастер-классы по изготовлению кукол

В связи с открытием выставки «Коллекция уникальных вещей», в Доме ремесел (г. Псков, ул. Некрасова, 8, 1 этаж) начинают работать субботние авторские мастер-классы по изготовлению кукол в различных техниках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме ремесел, открывает серию обучающих занятий мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов. Первое занятие состоится уже в ближайшую субботу, 14 декабря, с 11.00 до 14.00. Второе по этой тематике состоится 21 декабря в то же время.

Занятие проводит художница Мария Воробьева. Все материалы, заготовки, выкройки предоставляются автором и входят в стоимость занятий.

С собой необходимо иметь ножницы, нитки, иголки, фурнитуру для украшения (кружево, тесьму, бусины и др.).

Предварительная запись обязательна. Справки по тел. 62-23-34 и 66-17-49, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru и в группе Школа текстильной куклы.