Культура

Дому Стрельца в Печорах требуется срочная реставрация - Сергей Литвиненко

Памятнику деревянного зодчества «Дом Стрельца» в Печорах требуется срочная реставрация, иначе он может быть утерян. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт сегодня, 10 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указал депутат регионального парламента Сергей Литвиненко (фракция ЛДПР).

Он обратил внимание, что обсуждаемый памятник архитектуры - ровесник петровских времен. По его словам, чтобы его спасти, требуются относительно небольшие средства - 250 тысяч рублей, которые позволят сделать навес, чтобы он не подвергался негативным воздействиям окружающей среды.

«Расчет сметы сделан специалистами центра при комитете по охране памятников культурного наследия», - уточнил Сергей Литвиненко.

Руководитель регионального комитета по охране памятников культурного наследия Наталья Тихомирова обратила внимание, что изначально обсуждаемый объект был бесхозным, не стоял ни у кого на балансе. «Вчера, 9 декабря, был общественный совет, на котором в том числе обсуждалась судьба этого дома. Нашлись небольшие средства за счет общественных организаций, также есть потенциальный инвестор, который может предоставить внебюджетный источник финансирования. Если не получится, то в бюджете есть небольшие средства на консервацию этого объекта», - поделилась она.

Чиновник добавила, что в идеале в этом доме нужно предусмотреть музейное пространство. «Нужна идея, как его использовать в дальнейшем», - добавила она.

При этом члены согласительной комиссии по проекту бюджета пришли к выводу, что на самом деле нужны колоссальные средства, чтобы привести «Дом Стрельца» в Печорах в порядок. Поскольку древесина, из которой он построен, уже подверглась гниению, возможно, речь нужно вести даже о его строительстве с нуля.