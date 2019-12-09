Культура

Стартовал конкурс самодельных новогодних и Рождественских открыток в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали принимать работы на традиционный, ежегодный конкурс самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это творческое соревнование всегда вызывает интерес у гостей Пушкинского Заповедника и посетителей его официального сайта. Как правило, на конкурс приходит порядка двухсот пятидесяти самодельных открыток от художников-профессионалов и любителей разного возраста из России, а также ближнего и дальнего европейского и азиатского зарубежья.

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В музее напомнили, что на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, проч.). Открытки будут оценивать в четырёх номинациях: это работы, выполненные в кругу семьи (родители или законные представители вместе с детьми), дошкольниками и школьниками (до 17 лет), взрослыми (от 18 лет) и профессионалами (взрослые, имеющие профессиональное художественное образование). Письма с открытками ждут до 14 января 2019 года по адресу Псковская обл., Пушкиногорский район, д. Бугрово «Музейная почта». Если есть опасение, что почтовое отправление может не успеть в срок, допустимо послать копию работы по электронному адресу, но с обязательной отправкой оригинала в его «бумажной» версии, — уточнили в музее.

Лучшие открытки будут представлены многочисленным туристам и жителям Пушкиногорья на специальной выставке в зале «Музейной почты» Пушкинского Заповедника в деревне Бугрово. Не исключено, что работы-победительницы будут «задействованы» и в других временных и передвижных экспозициях, отметили в «Михайловском».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.