Культура

Вокалисты псковской ДМШ №2 завоевали призовые места XVIII Международного на приз Ольги Сосновской

Учащиеся вокального отделения псковской детской музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского вновь покорили вокальный Олимп. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДМШ №2, в Санкт-Петербурге закончился пятидневный марафон XVIII Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.

155 участников от 9 до 21 года состязались в вокальном мастерстве в четырех возрастных группах. Конкурс, который входит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России, проходил в зале Академии музыки Елены Образцовой.

Оценивали мастерство юных вокалистов очень серьезные члены жюри: Ольга Сосновская (Сыктывкар) - председатель жюри, Владимир Ванеев (Москва), Сергей Зайцев (Москва), Татьяна Смелкова (Санкт-Петербург), Тамара Новиченко (Санкт-Петербург), Рена Быкова (Кохтла-Ярве, Эстония). Все они воспитали не одно поколение оперных исполнителей ведущих театров и не только России, неоднократно являлись членами жюри различных международных конкурсов.

Псковские участники, Ашот Михаелян (класс преподавателя Татьяны Евпловой) и Дмитрий Ромачевский (класс преподавателя Любовь Санжак ), в нелегкой борьбе (в группе было 39 участников) заняли призовые места: Ашот - I премия, Дмитрий - III премия. В двух турах конкурса неразделимо, «плечом к плечу» с мальчишками на сцене находились концертмейстеры Татьяна Семенова и Юлия Платонова (а, как известно, успех исполнителя - это 80% работы концертмейстера), отметили в ДМШ №2.

Это не первые победы ребят. Весной этого года они стали лауреатами I премий Международного конкурса «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры», организованный Университетом им. Герцена и Всероссийского конкурса на приз Культурного центра Елены Образцовой.

Также в ДМШ отметили и успешный дебют. Впервые в конкурсе такого масштаба приняла учащаяся вокального отделения София Дорожкина (класс преподавателя Александры Терских, для которой это тоже был дебют). Соня была отмечена членами жюри, как перспективная ученица и награждена дипломом «За музыкальность».

Вокальный марафон завершился большим Гала-концертом, на котором мальчишки в очередной раз доказали делом звание лауреата.