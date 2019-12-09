Культура

Псковская областная библиотека приглашает на просветительскую субботу

14 декабря в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д. 48) приглашает на просветительскую субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Проект БиблиоТеатр «Прямая Речь» регионального центра чтения продолжит литературно-художественная программа «Передвижники и Могучая кучка».

Автор и ведущая - Нина Яковлева – расскажет о возникновении в искусстве в России второй половины XIX века новых художественных течений, сообществ, занимающихся просветительской деятельностью. В программе прозвучат произведения композиторов «Могучий кучки», цитаты об искусстве идейного вдохновителя объединения, критика Владимира Стасова. В основе видеоряда репродукции полотен художников-передвижников - Иван Крамской, Илья Репин, Алексей Саврасов, Иван Шишкин и другие.