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Культура

Актер и музыкант Виталий Гогунский отметил потрясающее звучание псковского оркестра «Геликон»

11.12.2019 14:56|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 11 декабря, псковский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетили актер Виталий Гогунский и продюсер Тихон Хренников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, духовой оркестр «Геликон» выступил перед гостями и исполнил несколько музыкальных композиций.

Руководитель и дирижер оркестра Александр Роор рассказал гостям об оркестре «Геликон», куда входят воспитанники и выпускники Псковского детского дома, а также отметил, что оркестр является участником и неоднократным победителем различных музыкальных мероприятий.

«Браво, вы звучите потрясающе. Мы понимаем, какого труда стоят слаженные действия. Я первый раз вижу девушек, которые играют на трубе. Слышно каждого, и в то же время вы звучите как оркестр. Аплодисменты вам и вашему маэстро», - взял ответное слово Виталий Гогунский.

«Вы большие молодцы, нет слов», - похвалил участников оркестра Тихон Хренников.

Виталий Гогунский пообщался с воспитанниками детского дома и исполнил им песню «Лев и брадобрей» и другие детские песни, а также одну из песен Владимира Высоцкого.

А маленький воспитанник детского дома попросил гостя - музыканта исполнить песню группы «Руки вверх» «Крошка моя».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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