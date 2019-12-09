Культура

Полевой сезон у псковских археологов в самом разгаре

Полевой сезон у псковских археологов в самом разгаре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов.

«Археологам хотелось бы подводить итоги сезона в декабре, но это удается с большим трудом. По факту у нас сезон в самом разгаре. Наши коллеги работают на раскопах, внося новое в наше представление о прошлом нашего города», - отметил он, поставив сроки выполнения работ археологов в прямую зависимость от получения финансирования.

Сегодня в Пскове работает несколько объектов. Так, близки к финалу исследования в рамках реконструкции Поганкиных палат, продолжаются работы на раскопах в районе ТЭЦ, в районе улиц Леона Поземского, Труда и Волкова. «Там сейчас ведется три раскопа, и эти работы к завершению, мягко говоря, не близки. Один из раскопов находится на перекрестке Труда и Волкова. Ждем, что там нам встретятся находки в отложениях 12-13 века. Ведутся работы и в районе Шпагатной фабрики. Очень интересные проблемы мы надеемся решить этими работами, в том числе уточнить время функционирования одной из крупнейших транспортных артерий Пскова - улицы Званница, ныне Леона Поземского», - заключил Александр Михайлов.