Культура

Музей-заповедник «Михайловское» удостоен «Звезды академика Лихачева»

В эти минуты в Санкт-Петербурге, в Доме ученых Российской академии наук на Дворцовой набережной, проходит торжественная церемония вручения награды XXIV Международного конкурса «Созвездие талантов» - «Звезды академика Дмитрия Сергеевича Лихачева». Президент конкурса - Зинаида Курбатова, внучка академика Д.С. Лихачева.

Лауреатами-2019 названы балерина Ульяна Лопаткина (Мариинский театр), художник Эдуард Кочергин (БДТ имени Г.А. Товстоногова), итальянско-российский дирижер и пианист Фабио Мастранджело, директор театра Юлия Стрижак (санкт-петербургский «Мюзик-Холл»), Галина Зыбина (Олимпийский совет Петербурга), а также Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, коллектив музея во главе с директором Георгием Василевичем удостоен высокой награды с формулировкой: «За многогранную культурно-просветительную деятельность и за сохранение творческого и духовного наследия величайшего русского поэта А.С. Пушкина».

Добавим, что «Звезда академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва» выполнена из серебра с позолотой. В центре знака расположен голубой топаз - камень символизирующий благородство и порядочность. Среди лауреатов, в разные годы удостоенных высшей награды конкурса, люди с мировым именем: Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, писательница из Швеции Астрид Линдгрен, примадонна оперной сцены, народная артистка СССР Ирина Богачёва, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный Русский музей, другие деятели культуры и коллективы.