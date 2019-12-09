Культура

Юные дарования из Острова стали лауреатами престижного конкурса в Гатчине

С 7 по 15 декабря в городе Гатчина Ленинградской области на базе ДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова проходит творческий конкурс юных музыкантов «Юные дарования».

В нем принимают участие более 120 воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, республики Карелия, Псковской и Ленинградской областей, играющие на различных музыкальных инструментах. Мероприятие организовано комитетом по культуре Ленинградской области совместно с ГБУК ЛО «Дом народного творчества».

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных учащихся Детских школ искусств. Он призван обобщить и распространить опыт лучших педагогов художественно-эстетического предпрофессионального образования, способствовать развитию детского творчества, знакомству детей и подростков с достижениями сверстников из разных регионов России.

Юные музыканты соревнуются в номинациях «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Скрипка, виолончель», «Гитара», «Домра, балалайка», «Баян, аккордеон».

Жюри конкурса - лауреаты международных конкурсов, ведущие педагоги Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Римского-Корсакого и музыкальных училищ Санкт-Петербурга.

Псковскую область на этом престижном конкурсе достойно представили юные аккордеонисты Островской ДШИ. В младшей возрастной группе (7-9 лет) звание лауреата и диплом I степени получил Егор Иванов, звание лауреата и диплом II степени Анастасия Горохова (преподаватель Вера Назаренко). В средней возрастной группе (12-13 лет) лауреатом II степени стал Дмитрий Алексеев (преподаватель Надежда Назаренко), Никита Шанович получил звание лауреата и диплом II степени в старшей возрастной группе (14-16 лет) - преподаватель Вера Назаренко.

Участие в конкурсе состоялось благодаря финансированию в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма на территории области».