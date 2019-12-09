Культура

Псковский музей приглашает на образовательные программы в преддверии новогодних праздников

Псковский музей приглашает на образовательные программы в преддверии новогодних праздников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, для школьников подготовлены две программы - «Рождество в Приказной палате» и «Кремлёвская ёлка».

«Рождество в Приказной палате»

Участники программы познакомятся с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова, узнают об устройстве вертепного ящика и старинных вертепных представлениях, вспомнят сюжет рождественской истории и изготовят праздничный сувенир. Программа рассчитана на школьников 1-4 классов. Возможно проведение программы в сопровождении фольклорных песен и игр.

Стоимость:

- группа до 25 чел. - 1600 руб.;

- группа свыше 25 чел. – 50 руб. с каждого участника;

+20 руб. с участника за мастер-класс

+ 700 руб. – с фольклором

Продолжительность: 60 мин.

«Кремлёвская ёлка»

Программа проводится в Приказной палате Псковского Кремля и знакомит детей с традициями встречи Рождества и Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые ёлки и что необычного привнёс в традиции празднования Нового года царь Пётр Первый. Гостем праздника станет богатый европейский купец, который познакомит ребят с иностранными обычаями проведения этого праздника.

Закончится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Программа рассчитана на школьников 1-11 классов.

Стоимость:

- группа до 25 чел. - 2500 руб.;

- группа свыше 25 чел. – 50 руб. с каждого участника;

+20 руб. с участника за мастер-класс.

Продолжительность: 60 мин.

Заказать программы можно по телефону 8(8112) 72-45-74

e-mail: museum-60@mail.ru