Культура

Псковских мастеров и художников приглашают к участию в областном конкурсе-выставке «Масленичный сувенир»

Псковский областной центр народного творчества информирует о продолжении приема работ на ежегодный VII конкурс выставку «Масленичный сувенир».

Открытие выставки состоится 24 февраля 2020 года. Всем участникам вручаются дипломы, авторы лучших работ будут награждены сувенирами.

С условиями можно ознакомиться здесь.

Напомним, конкурс-выставка «Масленичный сувенир» проводится в целях стимулирования создания сувениров Псковской области и увеличения ассортимента изделий, соответствующих событийной тематике. Для участия приглашаются художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, художники-любители, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции. На конкурс принимаются работы, имеющие ярко выраженную масленичную тематику, выполненные в различных техниках и материалах.