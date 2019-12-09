Культура

Премьера мюзикла «Новогодние приключения Маши и Вити» в Доме офицеров прошла с успехом

15 декабря с успехом прошла премьера мюзикла «Новогодние приключения Маши и Вити» в Доме офицеров в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО, юным псковичам был представлен совместный творческий проект Народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры» и детской вокальной студии «Позитив». В постановке принимали участие артисты Дома офицеров Олег Трусов и Виталий Зубков.

«Новые вокальные и танцевальные номера коллективов Дома офицеров по-новому интерпретировали сюжет всем известного одноименного художественного фильма советских времен», - отметили в ДО.

И дети, и родители вместе с главными героями совершили путешествие по сказочному лесу, встречая на своем пути добрых героев, нуждающихся в помощи, и коварную нечисть. Прекрасное оформление, специально изготовленный реквизит и использование спецэффектов помогли окунуться в атмосферу волшебства сказочного леса и Кощеева царства.

По окончании спектакля все ребята вместе со сказочными героями собрались вокруг главной Новогодней елки. Праздник завершился дружным хороводом, веселыми играми и шумной дискотекой.

У юных псковичей еще есть возможность побывать на музыкально-новогоднем празднике в Доме офицеров. Мюзикл покажут 16 декабря и 7 января (0+).

Билеты в продаже, их можно приобрести в кассе и на сайте Дома офицеров.

Подробная информация на официальном сайте Дома офицеров или по тел. 747-288.