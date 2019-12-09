Великолучанка примет участие в вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020»

31 декабря на телеканале «Звезда» стартуют эфиры Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда 2020». Представлять Псковскую область на этом проекте выпала честь великолучанке Галине Соколовой. Девушка прошла кастинг и попала в число 85 конкурсантов, которые поборются за главный приз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.
Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Они соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит двух победителей проекта.
Участникам предстоит борьба не только за звание лучшего голоса страны, но и за личный профессиональный рост. Главный приз — помощь в профессиональном продвижении исполнителя.
Первый этап конкурса начнется 31 декабря. Исполнители будут представлять на суд жюри конкурсные номера с уже известными композициями или песнями собственного сочинения. В итоге в полуфинал должны пройти 24 участника.
Полуфиналы и финал конкурса пройдут с 2 по 4 января. В этот период состоится масштабное голосование среди телезрителей. В полуфинале участники исполнят абсолютно новые песни, написанные специально для конкурса. На шоу с приглашенными звездами отберут только 12 самых сильнейших. В финальном «поединке» победителей будет только два — одного выберут члены жюри, другого — телезрители.
Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса — знаменитых музыкальных экспертов под председательством Максима Дунаевского. 7 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей.
Главная цель проекта «Новая Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие ее уголков.