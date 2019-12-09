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Культура

В преддверии новогодних праздников псковский Центр народного творчества приглашает в «Новогоднее путешествие»

16.12.2019 14:16|ПсковКомментариев: 0

Псковский Центр народного творчества (ул. Некрасова, 10) в преддверии Нового года приглашает юных псковичей на интерактивную программу «Новогоднее путешествие».

Увлекательная и познавательная программа познакомит детей с историей и традициями зимних праздников псковичей. Ребята узнают, как в деревнях готовились к Новому Году и Рождеству, как гадали девушки на Святках, как ходили ряженые колядовать по домам. Музыкальная викторина перенесет детей в мир новогодних мультфильмов и детских фильмов советской поры.

Мероприятия пройдут с 16 по 20 декабря. Запись по телефону: 8/8112/ 66-39-37 – Шевелева Марина Алексеевна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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