Культура

В преддверии новогодних праздников псковский Центр народного творчества приглашает в «Новогоднее путешествие»

Псковский Центр народного творчества (ул. Некрасова, 10) в преддверии Нового года приглашает юных псковичей на интерактивную программу «Новогоднее путешествие».

Увлекательная и познавательная программа познакомит детей с историей и традициями зимних праздников псковичей. Ребята узнают, как в деревнях готовились к Новому Году и Рождеству, как гадали девушки на Святках, как ходили ряженые колядовать по домам. Музыкальная викторина перенесет детей в мир новогодних мультфильмов и детских фильмов советской поры.

Мероприятия пройдут с 16 по 20 декабря. Запись по телефону: 8/8112/ 66-39-37 – Шевелева Марина Алексеевна.