Культура

Любителей фольклора приглашают в псковский Центр народного творчества 20 декабря

Очередная встреча из цикла «Творчество без границ» с участием молодёжного фольклорного ансамбля «Уграда» и Клубом любителей фольклора «Гулы» состоится 20 декабря в 18.00 в Центре народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова, 10).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в рамках мероприятия гостей познакомят с традициями русского предновогоднего бытия - времени, когда подводят итоги прожитого года, намечают новые цели, строят жизненные планы, поют и пляшут от души. И это не случайно, ведь последние недели года на Псковщине назывались «никольщиной», так как День памяти Святого Николая приходился на 19 декабря. Издавна это был наиболее почитаемый праздник для жителей. Собирались старейшие, чтобы повидаться, посидеть за столом, вспомнить прошлое, подумать о будущем. А ещё – от отцов оставшиеся песни петь, да на молодых поглазеть.

Участники нынешней встречи исполнят духовные стихи, любимые псковичами в прежние годы, такие как «Скажи нам учитель…», « А вы голуби, а вы сизые…», где зашифрованы народная мудрость, напутствие молодым и истинные духовные ценности.

Самодеятельные артисты даже разыграют весёлую сказку про Шиша. Юмор всегда сопровождал людей крестьянского труда.

Гостей встречи ждут творческие сюрпризы от участников клуба любителей фольклора «Гулы».