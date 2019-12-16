Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Монобизнес vs. многопрофильность
Шапок много не бывает
Детская обувь для зимы
Защита машины от неприятностей
Как защитить дом и офис зимой?
Где отпраздновать корпоратив?
Сад, который построил «ЛУГ»
Новогодний корпоратив за 700 рублей
Горячие вакансии Псковского хлебокомбината
Господдержка для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Старые Новые Песни - 2
 
 
 
ещё Культура 16.12.2019 17:326 Капелла ПсковГУ: петь нельзя молчать 17.12.2019 12:310 На выставку «Театральные образы» приглашают псковичей 17.12.2019 12:020 Завершился Международный кинофестиваль «Катарсис» в Пскове 16.12.2019 20:160 Любителей фольклора приглашают в псковский Центр народного творчества 20 декабря 16.12.2019 17:326 Капелла ПсковГУ: петь нельзя молчать 16.12.2019 14:160 В преддверии новогодних праздников псковский Центр народного творчества приглашает в «Новогоднее путешествие»
 
 
 
Самое популярное 15.12.2019 01:2944 Рыбаков победил Шлосберга на выборах председателя партии «Яблоко» 16.12.2019 15:3422 Власти Пскова предлагают повысить норматив потребления коммунальных услуг 16.12.2019 12:426 Фреш-маркет «Корзинка» хотят сделать «псковским ВДНХ» 14.12.2019 14:435 Разбитую фарфоровую чашку с женским лицом нашли псковские археологи 15.12.2019 11:522 Местные жители в шоке - вандализм в Паневике
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Завершился Международный кинофестиваль «Катарсис» в Пскове

17.12.2019 12:02|ПсковКомментариев: 0

С 8 по 16 декабря второй Международный кинофестиваль «Катарсис» проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге, Пензе, Владивостоке и в Пскове. Слоган фестиваля: «Кинопроизводство со смыслом!». Организатор фестиваля - кинокомпания «Катарсис» (г. Москва).

В городе Пскове фильмы в рамках фестиваля можно было увидеть с 8 по 16 декабря в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева, в течение 8 дней было показано 22 фильма, которые просмотрели 61 человек. В 2018 году за аналогичный период было показано 11 фильмов, которые просмотрели 54 человека.

В 2019 году были показаны следующие фильмы: «Человек» (Россия), «Приведение школ туда, где их нет» (Италия), «Литука» (США), «Фаяз – история мужества» (Индия), «Океан» (Великобритания), «Я просто люблю свою жизнь» (Россия), «Меня зовут Петя» (Россия), «Актер» (Россия), «Это может случиться рядом с тобой» (Россия), «Детство» (Россия), «Как песня спасла вид» (Россия, Франция), «Мне только что приснился сон» (Испания), «Проект любви» (Япония), «Разрушительный» (США), «Недетский дом» (Россия), «Саоли» (Индия), «Стари Град (Старый город)» (США), «Тысячи лиц» (Россия), «Оттуда» (Италия), «Маленький космический берег» (Россия), «Убить человека» (Россия), «Жутко» (Германия).

После просмотра зрители обсуждали социальные фильмы, а также старались  ответить на вопросы, представленные в блокноте обратной связи.

Так, например, просмотр фильма «Приведение школ туда, где их нет!»  заставил зрителей порассуждать о необходимости итальянской НПО построить школы на юге Бангладеш, где бедные дети не могут позволить себе посещать государственные школы.

На вопрос по этому фильму «Обязательно ли нужно строить специальные школы для детей из бедных семей?» псковский зритель ответил: «Да, обязательно. Я считаю, что каждый ребенок имеет право на образование, не смотря из какой он семьи – богатой или бедной».

Обсуждая музыкальное видео «Океан», зрители рассуждали о том, что, если люди и дальше будут загрязнять Мировой океан, то это приведёт не только к его исчезновению, но и к гибели всего человечества. Участники кинопросмотра высказывали мнение, как можно помочь в глобальной борьбе за спасение нашей планеты от мусора.

Фильм «Меня зовут Петя» произвел очень большое впечатление на зрителей. Они говорили о том, что «история со счастливым концом, т. к. больной ребенок обрел близких людей, семью, редкая история, но красивая; этот фильм учит нас милосердию, любви и состраданию».

Социальные фильмы фестиваля не оставили равнодушными псковичей, заставили их обратить внимание на актуальные проблемы современности, которые чаще всего люди стараются игнорировать.

Вот некоторые отзывы от зрителей:

«Я случайно попала на просмотр фильмов, проходящих в рамках Международного кинофестиваля «Катарсис». Просмотрела два фильма. Это очень здорово, интересно, поучительно и, конечно, самообразовывает! Я обязательно подскажу своим знакомым, чтобы они нашли время прийти в библиотеку. Фильмы побуждают зрителя задумываться о добре и зле, иногда и о социальных проблемах. Это очень здорово! Библиотекари большие молодцы, что проводят и несут культурное просвещение в массы. Так держать, очень жаль, что многие этого не понимают! Всё понравилось, спасибо!»
«Это потрясающая идея – создать такой фестиваль. Это то, чего всегда не хватает – неких импульсов, которые заставляют тебя оглянуться и как бы, обнулив своё восприятие, начать ощущать и ценить жизнь по-другому. Желаю фестивалю развития и того, чтобы он находил как можно больше откликов».

Отчеты и фото каждого дня кинопоказа в рамках фестиваля можно найти здесь - https://vk.com/club78900225.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какова ваша позиция по вопросу строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма?
В опросе приняло участие 982 человека
17.12.2019, 14:480 В Гдовском районе фонд «Земляки» оказал помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 17.12.2019, 14:400 Около трети российских работодателей планируют повысить зарплаты 17.12.2019, 14:390 Как в Псковской области предпенсионерам получить сертификат на бесплатное переобучение? 17.12.2019, 14:310 В псковском сквере Народовластия археологи раскопали колодец средневековой усадьбы
17.12.2019, 14:270 Псковский район самостоятельно решит вопрос с обеспечением новых детских садов инвентарем и оборудованием 17.12.2019, 14:060 Лучевая терапия станет доступнее для россиян 17.12.2019, 14:020 Роспотребнадзор забраковал каждый 10-й предмет одежды 17.12.2019, 13:570 Эксперт: У многих предпенсионеров Псковской области уже есть договоренность о месте работы после переобучения
17.12.2019, 13:432 В Псковском драмтеатре завтра последний раз в этом году можно увидеть спектакль «Ревизор», номинированный на «Золотую Маску» 17.12.2019, 13:410 Госдума приняла закон о выдаче лицензий в электронном виде 17.12.2019, 13:290 Новым руководителем регионального отделения МГЕР стал Василий Демидов 17.12.2019, 13:130 Фреш-маркет «Корзинка»: ВДНХ «по-псковски»
17.12.2019, 13:060 Областной комитет по труду и занятости: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная 17.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Константином Болотиным 17.12.2019, 13:030 Дед Мороз и Снегурочка расскажут юным пешеходам о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей в Пскове 17.12.2019, 12:540 В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
17.12.2019, 12:460 Бескомпромиссный декабрь в дилерском центре «Псков-Лада» 17.12.2019, 12:422 Власти Пскова предложили альтернативные места для строительства АЗС вместо Я. Райниса, 2а 17.12.2019, 12:393 Существование фреш-маркета и «Перекрестка» под одной крышей пойдет покупателям на пользу - Сергей Ривош 17.12.2019, 12:310 На выставку «Театральные образы» приглашают псковичей
17.12.2019, 12:200 82% компаний в России отпразднуют Новый год 17.12.2019, 12:110 В ТК «ПИК60» открылся магазин «Спортмастер» 17.12.2019, 12:020 Завершился Международный кинофестиваль «Катарсис» в Пскове 17.12.2019, 11:540 В Пскове и Себеже выявлены фальшивые купюры
17.12.2019, 11:470 На престольный праздник храма святителя Николая в Торошино приглашают псковичей 17.12.2019, 11:390 Жителя Новоржева накажут за хранение ручного пулемета и гранаты времен ВОВ 17.12.2019, 11:260 В Госинспекцию труда в Псковской области продолжают поступать сигналы о подозрительных телефонных звонках 17.12.2019, 11:200 Путешественники активно бронируют очередь в Лухамаа на новогодние каникулы
17.12.2019, 11:080 В России появилось приложение для незрячих по распознаванию транспорта 17.12.2019, 10:543 Псковский облсовпроф считает необходимым провести общественное обсуждение разработки регионального закона о петициях 17.12.2019, 10:460 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей продолжают курс встреч со студентами Пскова 17.12.2019, 10:351 В Красногородске будут судить местного жителя за избиение женщины, которая не позволила ему употреблять спиртное с ее мужем
17.12.2019, 10:242 Директор МП г. Пскова «Горводоканал» Константин Болотин станет гостем программы «Эхономика» 17.12.2019, 10:110 Правительство отказалось от планов выделить в отдельную программу капремонт ветхого жилья 17.12.2019, 09:502 Ряд рабочих встреч с секретарями и активистами первичных отделений «Единой России» провела в Пскове Елена Полонская 17.12.2019, 09:370 В четверг пройдет декабрьский крестный ход по Пскову
17.12.2019, 09:311 Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году 17.12.2019, 09:100 Женщину обокрали в великолукской больнице 17.12.2019, 08:540 Из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного погиб мужчина в Печорах 17.12.2019, 08:420 Правила признания домов аварийными создали в России
17.12.2019, 08:401 В псковском инфекционном отделении мамы больных детей должны спать на носилках и тумбочках 17.12.2019, 08:280 Мошенники обманули великолучанку, желавшую получить кредит 17.12.2019, 08:204 Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года 17.12.2019, 08:163 В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
17.12.2019, 08:140 Предпенсионеры из районов Псковской области могут пройти профессиональное переобучение онлайн 16.12.2019, 22:190 Зоозащитная организация «Шанс» объявляет марафон добра «Пора домой!» 16.12.2019, 22:142 Псковский Росреестр: нарушители земельного законодательства в Псковской области заплатили 5 миллионов рублей штрафов 16.12.2019, 22:000 В четверг псковичей приглашают на историческую беседу в храм святого Александра Невского
16.12.2019, 21:480 В Пскове прошло ежегодное итоговое мероприятие «Доброволец Псковской области» 16.12.2019, 21:372 В Псковской области ограничат продажу синтетической никотиносодержащей продукции несовершеннолетним 16.12.2019, 21:310 Проект кондитерской для диабетиков студентов ПсковГУ вошел в тройку лучших на конкурсе «Инноград 2019» 16.12.2019, 21:140 Как записаться на экскурсию в пещеры Псково-Печерского монастыря в предстоящие праздники, рассказали в обители
16.12.2019, 20:551 21 тонну польских груш уничтожили в Острове 16.12.2019, 20:340 В Пскове для личного состава отдела по конвоированию проведена лекция о противодействии экстремизму 16.12.2019, 20:160 Любителей фольклора приглашают в псковский Центр народного творчества 20 декабря 16.12.2019, 19:540 Профессор ПсковГУ занял первое место в конкурсе «Золотой корифей»
16.12.2019, 19:255 Реплика Донецкого: Здравствуй, #опа, новый год! 16.12.2019, 19:060 Два «золота» и «серебро» завоевала псковская спортсменка на Кубке России по парабадминтону 16.12.2019, 18:560 Псковичей ждет главное открытие этой недели в ТРК «Акваполис» 16.12.2019, 18:290 Продолжительность каждой программы переробучения предпенсионеров составляет не менее 250 часов
16.12.2019, 18:120 ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке 16.12.2019, 17:544 В фреш-маркете «Корзинка» не будет заоблачных цен 16.12.2019, 17:500 День короткометражного кино пройдет в районных центрах области. ПРОГРАММА 16.12.2019, 17:410 Женщина пропала в Пскове
16.12.2019, 17:326 Капелла ПсковГУ: петь нельзя молчать 16.12.2019, 17:230 Возможности и проблемные вопросы государственно-частного партнерства обсудили в Пскове 16.12.2019, 17:170 Члены Общественного совета при региональном УФНС избрали нового зампредседателя совета 16.12.2019, 17:083 Порядка 14 неаварийных деревьев спилено на территории Святогорского монастыря
16.12.2019, 17:000 Ужасы нашего городка 16.12.2019, 16:5211 Предложен вариант флага, под которым могут выступать российские спортсмены на Олимпиаде 16.12.2019, 16:410 Псковская Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию 16.12.2019, 16:300 Состоялся второй этап конкурса на должность руководителя Фонда капремонта Псковской области
16.12.2019, 16:280 Псковский филиал Академии ФСИН России собрал школьников на региональную конференцию, посвященную Конституции РФ 16.12.2019, 16:180 В Пскове создают мобильное приложение для связи населения, «управляек» и ресурсоснабжающих организаций 16.12.2019, 16:110 Opel возобновил продажи автомобилей в России 16.12.2019, 16:090 «Роббо клуб» готовит будущих новаторов Псковщины 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.