Культура

Завершился Международный кинофестиваль «Катарсис» в Пскове

С 8 по 16 декабря второй Международный кинофестиваль «Катарсис» проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге, Пензе, Владивостоке и в Пскове. Слоган фестиваля: «Кинопроизводство со смыслом!». Организатор фестиваля - кинокомпания «Катарсис» (г. Москва).

В городе Пскове фильмы в рамках фестиваля можно было увидеть с 8 по 16 декабря в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева, в течение 8 дней было показано 22 фильма, которые просмотрели 61 человек. В 2018 году за аналогичный период было показано 11 фильмов, которые просмотрели 54 человека.

В 2019 году были показаны следующие фильмы: «Человек» (Россия), «Приведение школ туда, где их нет» (Италия), «Литука» (США), «Фаяз – история мужества» (Индия), «Океан» (Великобритания), «Я просто люблю свою жизнь» (Россия), «Меня зовут Петя» (Россия), «Актер» (Россия), «Это может случиться рядом с тобой» (Россия), «Детство» (Россия), «Как песня спасла вид» (Россия, Франция), «Мне только что приснился сон» (Испания), «Проект любви» (Япония), «Разрушительный» (США), «Недетский дом» (Россия), «Саоли» (Индия), «Стари Град (Старый город)» (США), «Тысячи лиц» (Россия), «Оттуда» (Италия), «Маленький космический берег» (Россия), «Убить человека» (Россия), «Жутко» (Германия).

После просмотра зрители обсуждали социальные фильмы, а также старались ответить на вопросы, представленные в блокноте обратной связи.

Так, например, просмотр фильма «Приведение школ туда, где их нет!» заставил зрителей порассуждать о необходимости итальянской НПО построить школы на юге Бангладеш, где бедные дети не могут позволить себе посещать государственные школы.

На вопрос по этому фильму «Обязательно ли нужно строить специальные школы для детей из бедных семей?» псковский зритель ответил: «Да, обязательно. Я считаю, что каждый ребенок имеет право на образование, не смотря из какой он семьи – богатой или бедной».

Обсуждая музыкальное видео «Океан», зрители рассуждали о том, что, если люди и дальше будут загрязнять Мировой океан, то это приведёт не только к его исчезновению, но и к гибели всего человечества. Участники кинопросмотра высказывали мнение, как можно помочь в глобальной борьбе за спасение нашей планеты от мусора.

Фильм «Меня зовут Петя» произвел очень большое впечатление на зрителей. Они говорили о том, что «история со счастливым концом, т. к. больной ребенок обрел близких людей, семью, редкая история, но красивая; этот фильм учит нас милосердию, любви и состраданию».

Социальные фильмы фестиваля не оставили равнодушными псковичей, заставили их обратить внимание на актуальные проблемы современности, которые чаще всего люди стараются игнорировать.

Вот некоторые отзывы от зрителей:

«Я случайно попала на просмотр фильмов, проходящих в рамках Международного кинофестиваля «Катарсис». Просмотрела два фильма. Это очень здорово, интересно, поучительно и, конечно, самообразовывает! Я обязательно подскажу своим знакомым, чтобы они нашли время прийти в библиотеку. Фильмы побуждают зрителя задумываться о добре и зле, иногда и о социальных проблемах. Это очень здорово! Библиотекари большие молодцы, что проводят и несут культурное просвещение в массы. Так держать, очень жаль, что многие этого не понимают! Всё понравилось, спасибо!»

«Это потрясающая идея – создать такой фестиваль. Это то, чего всегда не хватает – неких импульсов, которые заставляют тебя оглянуться и как бы, обнулив своё восприятие, начать ощущать и ценить жизнь по-другому. Желаю фестивалю развития и того, чтобы он находил как можно больше откликов».

Отчеты и фото каждого дня кинопоказа в рамках фестиваля можно найти здесь - https://vk.com/club78900225.