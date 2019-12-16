Культура

На выставку «Театральные образы» приглашают псковичей

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России» 18 декабря в 18.00 открывает выставку «Театральные образы», сообщил Псковской Ленте Новостей председатель ПРО ООО «Творческий союз художников России» Николай Москалев.

«Каждый художник воспринимает театр как синтез многих искусств, что всегда является основой ассоциаций для создания художественных образов, независимо от того, имел ли он опыт прямого отношения к созданию сценического пространства или костюмов спектакля», - отметил он.

В своих работах каждый автор использует близкие ему материалы: металл, дерево, краски, применяя при этом различные технические приемы, что дает возможность получить новые средства выразительности. У зрителя данная выставка оставит пищу для размышлений и возникновения новых ассоциаций и эмоций, которые недоступны в повседневной жизни.

На выставке представлены работы художников: И. Гурской, А. Деймова, Л.Желтышевой, С. Каримова, Н. Москалева, А. Николаева, И. Сафроновой и В.Тимофеева.

Выставка работает в галерее современного искусства «Дом на Набережной» (верхний этаж) по адресу: ул. Советская Набережная, 9.