Культура

Стал известен график работы Псковского музея на Новогодние праздники

Центральное здание музея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при условии благоприятных погодных условий) и Приказная палата на новогодних каникулах будут работать по следующему графику.

31 декабря – с 11.00 до 15.00 (по предварительным заявкам для организованных групп Центральное здание музея, Приказная палата, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря)

1 января – выходной день

2 января – с 11.00 до 18.00

3 января – с 11.00 до 18.00

4 января – с 11.00 до 18.00

5 января – с 11.00 до 18.00

6 января – с 11.00 до 17.00

7 января – с 11.00 до 18.00

8 января – с 11.00 до 18.00

Билеты продаются до 17.30.

3-4 и 7-8 января – с 11.00 до 18.00 открыты для посещения Музей-квартира Ю.П. Спегальского и музей-квартира В.И. Ленина.

По предварительным заявкам будут работать: музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М.П. Мусоргского, музей-усадьба С.В. Ковалевской, музей истории Новоржевского края, литературно-мемориальный дом-музей Ал. Алтаева.

9 января - все объекты музейного показа закрыты, кроме Музея-квартиры Ю.П. Спегальского и Музея-квартиры В.И. Ленина.