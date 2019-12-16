Культура

«Совершенная перемена методы…» - в музее-заповеднике «Михайловское» презентовали книгу «А.С. Пушкин. Театр»

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялась презентация книги «А.С. Пушкин. Театр». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новое издание, тираж которого ещё даже полностью не отпечатан, представил его инициатор и составитель - народный артист России, лауреат Госпремии РФ, литератор и исследователь творчества Пушкина, актёр, режиссёр, создатель и бессменный художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа» Владимир Рецептер.

В книгу вошли драматические, прозаические и поэтические произведения Пушкина, а также замыслы и наброски поэта, которые были инсценированы — в первую очередь Владимиром Рецептером и его театром, но также другими режиссёрами и труппами. Все сочинения Пушкина сопровождены примечаниями, подготовленными Екатериной Ларионовой — ведущим научным сотрудником ИРЛИ РАН, заместителем главного редактора нового академического собрания сочинений Пушкина. А заключает книгу раздел «Совершенная перемена методы…» Вместо комментария», написанный Владимиром Рецептером. Актёр и режиссёр здесь в конспективном виде излагает не только свои размышления над работой с пушкинскими текстами на театральных подмостках, но, в первую голову то, что хотел видеть в драматических постановках сам поэт. «Обратим внимание: Пушкин предъявляет разные требования всем участникам театрального действа: и драматургам, и актёрам, и зрителям», — пишет Рецептер, анализируя статью Пушкина «Мои замечания о русском театре». И продолжает: «Причём касаются они не только общего для сцены и зала рационального осмысления спектакля, но и подвижного чувственного соучастия в нём. Это какой-то совсем другой театр, менее всего только развлекательный».

Книга «А.С. Пушкин. Театр» вышла в свет в серии «Пушкинская премьера» силами Пушкинского театрального центра благодаря финансовой поддержке Союза театральных деятелей. Большая часть тиража (всего 500 экземпляров), когда он будет отпечатан полностью, будет отправлена в региональные отделения СТД и далее — в театры страны.

Первый из уже готовых экземпляров книги Владимир Рецептер передал в дар Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что сейчас в Святогорье проходят традиционные гастроли театра «Пушкинская школа». За минувшие дни на пяти спектаклях в большом и малом залах побывало более двух тысяч человек, причём большая часть публики - школьники из псковской глубинки. Сегодня вечером зрителей в музее ждут на «Барышню-крестьянку». Посмотреть, какие ещё спектакли можно увидеть до 20 декабря, можно здесь