Культура

Пскович Михаил Федотов стал обладателем гран-при Всероссийского конкурса «Маленький Моцарт»

13-16 декабря в музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский конкурс «Маленький Моцарт-2019. Гран-при конкурса в возрастной категории «7-8 лет» получил Михаил Федотов из Пскова (фортепиано), сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

В музыкальном состязании приняли участие свыше 200 солистов, дуэтов от 4 до 10 лет из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других городов. Все участники получили памятные награды конкурса от Петербургского Деда Мороза.

Цели и задачи конкурса: развитие и совершенствование раннего детского образования и воспитания; раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей через искусство; укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе; повышение профессионального мастерства педагогов, ознакомление с новыми тенденциями в педагогике.

Конкурс организуется НКО «Санкт-Петербургский фонд развития культуры и искусства», «St. Petersburg Foundation for culture and arts», творческим центром «Вдохновение», креативным центром «Inspiration» и Санкт-Петербургским ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Портала «Культура РФ».