Культура

Юные псковичи триумфально выступил на международном конкурсе «Цветы нации»

14-15 декабря в городе Ростов-на-Дону состоялся 5 Международный конкурс «Цветы нации». Это состязание юных музыкантов в возрасте от 7 до 20 лет в разных направлениях музыкального искусства.

От города Пскова в этом конкурсе приняли участие 7 учащихся ДМШ №1 имени Римского-Корсакова, отделения «Академическое пение».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музыкальной школе, псковичи выступили с успехом. Обладателем гран-при в номинации «Академический вокал» стала ученица 4 класса Ксения Петрова, лауреатами 1 степеней в разных возрастных группах стали: Семён Куплеников (1 класс), Анастасия Дмитриева (2 класс), Алиса Кошаева (2 класс).

Лауреатов 2 степени получили Анастасия Бодрова (2 класс), Арина Бадзюк (2 класс), и лауреатом 3 степени стала Мария Плоткина (2 класс).

«Но эта поездка не состоялась, если бы на пути наших талантливых детей не повстречались люди доброй воли, которые смогли помочь с осуществлением поездки. Огромное спасибо хотим сказать Павлу Оберемко, который поверил в детей и помог с поиском спонсорской помощи. Огромная благодарность главе города Пскова Братчикову Александру Николаевичу и председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Елкину Борису Андреевичу за материальную поддержку», - отметили в ДМШ.