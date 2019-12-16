Культура

Спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» идут с аншлагами

Приставные стулья понадобилось ставить сегодня вечером в большом концертном зале Научного-культурного центра Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», чтобы вместить всех желающих попасть на спектакль «А.С. Пушкин. Барышня-крестьянка». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта работа молодого поколения театра «Пушкинская школа» (создатель и художественный руководитель - народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер) была очень живо принята публикой, большую часть которой составили школьники из Невеля, Порхова, Пыталово, Пушкинских Гор, Пскова, Острова, Опочки, посёлка Писковичи Псковского района и так далее.

Спектакль по самой, пожалуй, милой из пушкинских «Повестей Белкина» несколько «выбивается» из общего ряда постановок этой, единственной в мире труппы, которая вот уже несколько десятилетий с завидным упорством работает над «сценическим собранием сочинений Пушкина». Все, что в течение двух часов происходит на сцене, полно лёгкой и вполне современной иронии по отношению как к персонажам повести, так и к действующему с ними наравне «дуэту» Ивана Петровича Белкина и Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, сценарист и автор постановки Екатерина Ханжарова, которую российский и, в том числе, псковский зритель знает по спектаклю «Никошенька. Петербургский дебют» по письмам и произведениям Гоголя, позволила себе включить в ткань спектакля множество прямых цитат и аллюзий не только из других произведений Пушкина, но и даже из других «классиков и современников». Это и Аполлон Григорьев, и Цветаева, и Довлатов, и даже Хармс с его анекдотами о Пушкине, проч., проч.

В «Михайловском» добавили, что «Барышня-крестьянка» - уже второй в ходе нынешних гастролей случай, когда 500 мест в зале оказалось недостаточно. Точно так же пришлось нести дополнительные стулья для зрителей «Ревизора» два дня назад. Аншлаг ожидается и на заключающую программу выступлений петербургского театра премьеру «Укрощение строптивой» по комедии У. Шекспира - драматурга, которого Пушкин называл «отцом нашим».

Напомним, что гастроли «Пушкинской школы» в «Михайловском» будут идти до 20 декабря, завершая таким образом Год театра в России. С афишей на оставшиеся дни можно познакомиться тут.