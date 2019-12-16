Культура

Традиционный зимний благотворительный концерт группа «Отцы и дети» даст в клубе TIR в пятницу

В пятницу, 20 декабря, в клубе TIR пройдет традиционный благотворительный концерт группы «Отцы и дети».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, начало концерта в 20.00, вход 100 рублей. Музыканты исполнят как проверенные временем хиты, так и абсолютно новые песни и будут рады видеть на своем концерте как фанатов, так и новых друзей.

Группа создана в 2001 году преподавателями и студентами филологического факультета Псковского пединститута (теперь ПсковГУ).

Стиль группы – «что получается, то и поем». Одна московская журналистка обозначила его как филологический рок (F-rock). В этом есть свои резоны: 1) происхождение группы, 2) особенность группы в том, что в качестве текстов для песен часто выступают стихи поэтов-классиков (и детских тоже: см. название группы). На концерте можно будет услышать фрагменты текстов Николая Некрасова, Иосифа Бродского, Веры Полозковой, Сергея Михалкова, Юрия Энтина и других. Большинство песен написано на стихи псковского поэта Геннадия Кононова.

Все вырученные с концерта средства будут перечислены псковскому Центру лечебной педагогики.

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