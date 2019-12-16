Культура

Почти четыре тысячи человек побывало на спектаклях петербургского театра «Пушкинская школа» в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые итоги гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа», ставших достойным завершением Года театра в Российской Федерации.



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

По информации службы массовых музейных мероприятий на десяти спектаклях «Пушкинской школы» в период с 14 по 20 декабря побывали 3828 зрителей. Кроме пушкиногорцев это были жители Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, других российских городов и посёлков, в том числе почти из всех районов Псковской области. Организованные группы зрителей, как школьников, так и взрослых, приезжали в музей из Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Порховского, Псковского, Пыталовского, Усвятского районов. При этом, например, Писковская школа, учащиеся которой посещают гастроли петербургского театра в «Михайловском» уже третий раз подряд, в этом году смогла организовать для своих воспитанников не одну, а три поездки: на «Укрощение строптивой» для учащихся 10-11 классов, а также на «Ревизора» и «Барышню-крестьянку» для ребят помладше.

В музее рассказали также, что на два спектакля - «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя и «Барышня-крестьянка» по повести А.С. Пушкина - в большом зале Научно-культурного центра для публики пришлось ставить дополнительные стулья. С аншлагом прошёл и шекспировский «Гамлет» - премьерный 2019 года моноспектакль Сергея Хаймёнова. Без малого шестьсот человек посмотрели показанную дважды «Сказку о Салтане и Гвидоне»; 415 зрителей побывали на «Четырёх сказках» - спектакле, в основу которого легли «Сказка о медведихе», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и работнике его Балде».

В музее-заповеднике «Михайловское» выразили сердечную благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за помощь в организации поездок школьников из псковской глубинки на гастрольные спектакли «Пушкинской школы». Напомним, что в своём приветственном письме в адрес театра и, в первую очередь, в адрес создателя и бессменного руководителя уникального коллектива, народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера Михаил Ведерников назвал визит петербургской группы в «Михайловское» большим и значимым, знаковым событием в культурной жизни региона.